«Тоттенхэм» победил «Лестер». Кейн оформил дубль

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Лестер». Лондонцы одержали победу со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий Харри Кейн.

«Лисы» сохранили четвертую строчку с 62 очками, но столько же баллов имеет «Манчестер Юнайтед», у которого есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер» — 3:0 (3:0)

Голы: Джастин, 6 — в свои ворота (1:0). Кейн, 37 (2:0). Кейн, 40 (3:0).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Сельсо (Ламела, 77), Сон Хын Мин (Фернандеш, 89), Лукас Моура (Бергвайн, 77), Кейн.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт (Грэй, 46), Морган, Джастин, Томас, Тилеманс (Менди, 70), Ндиди (Прат, 70), Барнс (Херст, 83), Варди, Перес (Ихеаначо, 59).

Предупреждения: Лукас Моура, 57. Эванс, 73. Санчес, 86.

Судья: Тэйлор (Англия).

19 июля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».