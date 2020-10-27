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«Тоттенхэм» победил «Бернли» благодаря голу Сона

00:57
26 октября. &quot;Бернли&quot; - &quot;Тоттенхэм Хотспур&quot; - 0:1. Фото Twitter
26 октября. &quot;Бернли&quot; - &quot;Тоттенхэм Хотспур&quot; - 0:1. Фото Twitter
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«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил кореец Сон Хын Мин.

«Шпоры» идут на пятом месте в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник сейчас на 18-й позиции.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

«Бернли» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 76.

«Бернли»: Поуп, Лонг, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Родригес, 84), Барнс (Выдра, 89), Макнейл.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 79), Сон Хын Мин (Родон, 90+3), Лукас Моура (Ламела, 57), Кейн.

Предупреждения: Браунхил, 2. Лонг, 80.

Судья: Оливер.

26 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Бернли — Тоттенхэм Хотспур

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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