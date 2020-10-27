«Тоттенхэм» победил «Бернли» благодаря голу Сона
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«Тоттенхэм» на выезде переиграл «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии (1:0). Единственный гол забил кореец Сон Хын Мин.
«Шпоры» идут на пятом месте в турнирной таблице, а их сегодняшний соперник сейчас на 18-й позиции.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
«Бернли» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)
Гол: Сон Хын Мин, 76.
«Бернли»: Поуп, Лонг, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Родригес, 84), Барнс (Выдра, 89), Макнейл.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Сиссоко, Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 79), Сон Хын Мин (Родон, 90+3), Лукас Моура (Ламела, 57), Кейн.
Предупреждения: Браунхил, 2. Лонг, 80.
Судья: Оливер.
26 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».
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