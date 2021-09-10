«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Льорисом
08:49
«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с вратарем Уго Льорисом, сообщает le10sport.
По информации источника, в ближайшее время клуб предложит 34-летнему французу соглашение на два года.
Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года и является капитаном команды. Нынешний контракт футболиста со «шпорами» действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://le10sport.com/football/mercato/mercato-tottenham-hugo-lloris-bientot-prolonge-566475
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