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«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Льорисом

08:49
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«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с вратарем Уго Льорисом, сообщает le10sport.

По информации источника, в ближайшее время клуб предложит 34-летнему французу соглашение на два года.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года и является капитаном команды. Нынешний контракт футболиста со «шпорами» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/mercato-tottenham-hugo-lloris-bientot-prolonge-566475

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Иван Торопцев все материалы автора

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