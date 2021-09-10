«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Льорисом

«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с вратарем Уго Льорисом, сообщает le10sport.

По информации источника, в ближайшее время клуб предложит 34-летнему французу соглашение на два года.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года и является капитаном команды. Нынешний контракт футболиста со «шпорами» действует до конца июня 2022 года.