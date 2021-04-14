«Тоттенхэм» планирует переговоры с Сарри

Маурицио Сарри может сменить Жозе Моуринью на посту главного тренера «Тоттенхэма», сообщает La Gazzetta dello Sport. Представители лондонского клуба могут провести переговоры с тренером уже на следующей неделе.

По данным источника, португалец может покинуть команду по окончании сезона.

62-летний итальянец покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он стал чемпионом Италии.

Под руководством специалиста «Челси» выиграл Лигу Европы в 2019 году. Это был первый трофей в его карьере.