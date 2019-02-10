"Тоттенхэм" - первая команда за 90 лет, которая не играла вничью 30 матчей подряд

"Тоттенхэм" в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (3:1) установил уникальное достижение. Команда Маурисио Покеттино не играет вничью на протяжении 30 встреч подряд.

"Тоттенхэм" стал вторым клубом в английской истории, отметившимся такой бескомпромиссностью. Первым был "Портсмут": 90 лет назад, в сезоне-1928/29 команда с юга Англии обходилась без ничьих на протяжении 38 матчей подряд.

Благодаря этому результату, "шпоры" набрали 60 очков в 26 матчах. Они занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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