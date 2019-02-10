"Тоттенхэм" переиграл в домашнем матче "Лестер"

"Тоттенхэм" в домашнем противостоянии одолел "Лестер" со счетом 3:1.

Голами в составе "шпор" отметились Давинсон Санчес, Кристиан Эриксен и Сон Хын Мин. Мяч престижа в составе гостей забил Джейми Варди.

Благодаря этой победе, подопечные Маурисио Покеттино набрали 60 очков в 26 матчах. Они занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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26-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Лестер" - 3:1 (1:0)

Голы: Санчес, 33 (1:0). Эриксен, 63 (2:0). Варди, 76 (2:1). Сон Хын Мин, 90+1 (3:1).

Нереализованный пенальти: Варди, 60 (вратарь)

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Роуз (Уокер-Питерс, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко, Эриксен, Уинкс, Скипп (Алдервейрелд, 71), Льоренте (Ваньяма, 80), Сон Хын Мин.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Окадзаки, 88), Мэддисон, Геззаль (Ихеаначо, 72), Грэй (Варди, 59).

Предупреждения: Сон Хын Мин, 16. Роуз, 20. Фертонген, 28. Тилеманс, 85.

Судья: Оливер

10 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".