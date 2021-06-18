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«Тоттенхэм» передумал по поводу кандидатуры Гаттузо на пост главного тренера

10:16
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Руководство «Тоттенхэма» передумало назначать на пост главного тренера итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо, сообщает The Athletic.

По данным источника, «шпоры» отказались от этой идеи из-за бурной негативной реакции болельщиков на новость о Гаттузо в «Тоттенхэме».

Ранее журналист Николо Скира в Twitter рассказал, что стороны уже согласовали контракт до 2023 года и близки к заключению сотрудничества.

В четверг, 17 июня, «Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Он возглавил клуб 25 мая и должен был приступить к своим обязанностям с 1 июля.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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