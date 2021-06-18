«Тоттенхэм» передумал по поводу кандидатуры Гаттузо на пост главного тренера

Руководство «Тоттенхэма» передумало назначать на пост главного тренера итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо, сообщает The Athletic.

По данным источника, «шпоры» отказались от этой идеи из-за бурной негативной реакции болельщиков на новость о Гаттузо в «Тоттенхэме».

Ранее журналист Николо Скира в Twitter рассказал, что стороны уже согласовали контракт до 2023 года и близки к заключению сотрудничества.