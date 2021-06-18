«Тоттенхэм» передумал по поводу кандидатуры Гаттузо на пост главного тренера
10:16
Руководство «Тоттенхэма» передумало назначать на пост главного тренера итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо, сообщает The Athletic.
По данным источника, «шпоры» отказались от этой идеи из-за бурной негативной реакции болельщиков на новость о Гаттузо в «Тоттенхэме».
Ранее журналист Николо Скира в Twitter рассказал, что стороны уже согласовали контракт до 2023 года и близки к заключению сотрудничества.
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