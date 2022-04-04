«Тоттенхэм» отказался от переговоров с защитником «Челси» Рюдигером

«Тоттенхэм» прекратил переговоры с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, передает Football Insider.

Председатель клуба Даниэль Леви, узнав о том, что футболист общается с представителями других команд, отказался от возможной покупки.

Сообщалось, что защитник ведет переговоры с «Барселоной». Агент игрока встречался с представителями команды.

В сезоне-2021/22 Рюдигер провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.