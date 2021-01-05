«Тоттенхэм» оштрафовал Регилона, Ламелу и Ло Сельсо за нарушение карантина

Игроки «Тоттенхэма» Серхио Регилон, Джованни Ло Сельсо и Эрик Ламела оштрафованы руководством клуба за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.

Трое футболистов «шпор» были запечатлены на фотографии вместе с хавбеком «Вест Хэма» Мануэлем Лансини в момент совместного празднования Рождества, что является нарушением государственных правил изоляции.

В «Тоттенхэме» крайне негативно отреагировали на данную новость после того, как фотографии появились в Сети, поэтому клуб решил наказать своих игроков денежным штрафом.