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«Тоттенхэм» оштрафовал Регилона, Ламелу и Ло Сельсо за нарушение карантина

16:43
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Игроки «Тоттенхэма» Серхио Регилон, Джованни Ло Сельсо и Эрик Ламела оштрафованы руководством клуба за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса, сообщает The Athletic.

Трое футболистов «шпор» были запечатлены на фотографии вместе с хавбеком «Вест Хэма» Мануэлем Лансини в момент совместного празднования Рождества, что является нарушением государственных правил изоляции.

В «Тоттенхэме» крайне негативно отреагировали на данную новость после того, как фотографии появились в Сети, поэтому клуб решил наказать своих игроков денежным штрафом.

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