«Тоттенхэм» определился с заменой Уго Льорису
14:49
«Тоттенхэм» занимается поиском голкипера на замену Уго Льорису. Соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2022 года.
Агенты «шпор» уже связались с представителем вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны, чтобы обсудить детали возможного трансфера. Туринский клуб отпустит поляка, если подпишет летом Джанлуиджи Доннарумму.
В сезоне-2020/21 34-летний Льоист участвовал в 40 матчах за «Тоттенхэм». Контракт Щенсны с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 35 миллионов евро.
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