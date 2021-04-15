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«Тоттенхэм» определился с заменой Уго Льорису

14:49
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«Тоттенхэм» занимается поиском голкипера на замену Уго Льорису. Соглашение футболиста с лондонским клубом истекает летом 2022 года.

Агенты «шпор» уже связались с представителем вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны, чтобы обсудить детали возможного трансфера. Туринский клуб отпустит поляка, если подпишет летом Джанлуиджи Доннарумму.

В сезоне-2020/21 34-летний Льоист участвовал в 40 матчах за «Тоттенхэм». Контракт Щенсны с «Ювентусом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 35 миллионов евро.

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