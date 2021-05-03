«Тоттенхэм» определился с кандидатами на пост главного тренера клуба

«Тоттенхэм» начал поиски нового главного тренера. После увольнения Жозе Моуринью, клуб так и не определился с постоянным наставником, однако теперь у клуба появились два кандидата, сообщает Daily Express.

Речь идет о главном тренере сборной Бельгии Роберто Мартинесе и наставнике «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Сообщается, что «шпоры» уже связались с испанским специалистом и могут подписать с ним контракт по окончании Евро-2020.