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«Тоттенхэм» определился с кандидатами на пост главного тренера клуба

16:04
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«Тоттенхэм» начал поиски нового главного тренера. После увольнения Жозе Моуринью, клуб так и не определился с постоянным наставником, однако теперь у клуба появились два кандидата, сообщает Daily Express.

Речь идет о главном тренере сборной Бельгии Роберто Мартинесе и наставнике «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Сообщается, что «шпоры» уже связались с испанским специалистом и могут подписать с ним контракт по окончании Евро-2020.

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