«Тоттенхэм» одолел «Арсенал» в лондонском дерби

«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче 35-го тура АПЛ. «Шпоры» сломили сопротивление «канониров» со счетом 2:1. Причем победа оказалась волевой, так как первыми счет открыли футболисты «Арсенала».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал» — 2:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 16 (0:1). Сон Хын Мин, 19 (1:1). Алдервейрелд, 81 (2:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Уинкс, Ло Сельсо (Скипп, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 90+4), Лукас Моура (Бергвайн, 82), Кейн.

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз, Мустафи, Колашинац (Седрик Суариш, 84), Бельерин (Уиллок, 84), Тирни (Нелсон, 84), Джака, Себальос, Ляказетт, Обамеянг, Пепе (Сака, 70).

Предупреждения: Ло Сельсо, 15. Орье, 34. Ляказетт, 45. Дэйвис, 45+2. Пепе, 61. Уинкс, 76. Бергвайн, 86. Сака, 90.

Судья: Оливер (Англия).

12 июля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».