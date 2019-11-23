«Тоттенхэм» одержал победу над «Вест Хэмом» в первом матче Моуринью

«Тоттенхэм» в матче 13-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.

Это первая игра гостей под руководством Жозе Моуринью, который возглавил клуб 20 ноября.

«Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на шестое место в АПЛ, «Вест Хэм» с 13 очками — на 16-м.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:3 (0:2)

Голы: Сон Хын Мин, 36 (0:1). Лукас Моура, 43 (0:2). Кейн, 49 (0:3). Антонио, 73 (1:3). Огбонна, 90+6 (2:3).

«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп (К.Санчес, 64), Нобл, Райс, Ярмоленко (Пабло Форнальс, 56), Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон (Антонио, 46).

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис (Роуз, 75), Д.Санчес, Уинкс, Дайер, Алли (Эриксен, 79), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Сиссоко, 82), Кейн.

Предупреждения: Диоп, 11. Фредерикс, 39. Дэйвис, 70. Снодграсс, 87. Кейн, 87.

Судья: Оливер (Англия).

23 ноября. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».