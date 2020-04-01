«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 200 миллионов фунтов и уверен, что сохранит игрока

Руководство «Тоттенхэма» уверено в том, что сохранит нападающего команды Харри Кейна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» оценивают 26-летнего англичанина в 200 миллионов фунтов и считают, что ни один клуб не решится заплатить такую сумму летом в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Ранее сам Кейн заявил, что может покинуть «Тоттенхэм», если не увидит прогресса в развитии команды.

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 25 матчей, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.