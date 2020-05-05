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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом раунде ePL Invitational

18:03
Киберфутбол.
Киберфутбол.
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В первом раунде турнира по FIFA 20 ePL Invitational «Тоттенхэм» выиграл у «Вест Хэма» (3:1).

«Шпор» представлял Райан Сессеньон. За «молотобойцев» играл болельщик команды, блогер Спенсер Оуэн. В следующем раунде Сессеньон сыграет с «Норвичем», который представляет Макс Ааронс.

Турнир проходит в онлайне с 5 по 9 мая. В нем участвуют представители всех команд английской премьер-лиги. За каждый из коллективов выступают футболисты или известные болельщики.

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