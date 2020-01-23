«Тоттенхэм» обыграл «Норвич» в первом матче после возвращения Ллориса

«Тоттенхэм» переиграл «Норвич» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:1). В этой встрече впервые после восстановления от травмы сыграл голкипер «шпор» Юго Ллорис.

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24-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич» — 2:1 (1:0)

Голы: Алли, 38 (1:0). Пукки, 70 — с пенальти (1:1). Сон Хын Мин, 79 (2:1).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген (Фернандеш, 75), Алдервейрелд, Орье, Уинкс (Дайер, 56), Алли, Ло Сельсо, Сессеньон, Сон Хын Мин, Ламела (Эриксен, 62), Лукас Моура.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Бирам, Циммерманн, Ааронс, Теттей (Эрнандес, 82), Рупп (Дрмич, 86), Дуда, Маклин (Штиперманн, 90+3), Кантуэлл, Пукки.

Предупреждение: Кантуэлл, 47.

Судья: Кавана.

22 января. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».