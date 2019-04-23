"Тоттенхэм" обыграл "Брайтон" и закрепился на третьем месте в АПЛ

"Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном" (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии. Единственный гол забил полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен​ на 88-й минуте встречи. Игра проходила в Лондоне.

"Тоттенхэм" с 70 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. "Брайтон" с 34 баллами занимает 17-ю строчку.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Брайтон & Хоув" - 1:0 (0:0)

Гол: Эриксен, 88.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Ваньяма (Дэйвис, 82), Эриксен, Алли, Льоренте, Сон Хын Мин (Фойт, 90), Лукас Моура (Янссен, 80).

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Гросс, Стивенс, Биссума (Б.Каяль, 86), Локадиа, Джаханбахш (Марч, 73), Андоне (Маррей, 64).

Предупреждения: Андоне, 35. Эриксен, 46. Бернарду, 75.

Судья: Кавана (Англия).

23 апреля. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".

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