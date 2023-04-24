«Тоттенхэм» объявил об уходе исполняющего обязанности тренера Стеллини

Итальянский специалист Кристиан Стеллини покинул «Тоттенхэм», сообщает официальный сайт клуба.

Теперь исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Мэйсон, который уже возглавлял «шпоры» в 2021 году.

Стеллини возглавил «Тоттенхэм» в конце марта после увольнения Антонио Конте. Под его руководством лондонцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. В последнем туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом проиграл «Ньюкаслу» (1:6).