«Тоттенхэм» объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником Спенсом

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Джедом Спенсом.

Срок нового соглашение игрока не уточняется, однако подчеркивается, что оно имеет долгосрочный характер. Прошлое соглашение 25-летнего футболиста было рассчитано до конца июня 2028 года.

Спенс выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года. На его счету 43 матча за команду во всех турнирах, 2 гола и 3 результативные передачи.

Кроме того, за это время игрок трижды отправлялся в аренду — в «Ренн», «Лидс» и «Дженоа».