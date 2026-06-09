ESPN: «Тоттенхэм» обсуждает с «Манчестер Сити» трансфер Савиньо

«Тоттенхэм» хочет приобрести вингера «Манчестер Сити» Савиньо, сообщает ESPN.

Отмечается, что стороны уже ведут переговоры о трансфере, сумма которого может составить 60 миллионов фунтов. При этом «шпоры» уверены, что смогут договориться о переходе 22-летнего футболиста.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2024 года. В сезоне-2025/26 бразилец провел 36 матчей за горожан во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2031-го.

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