«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

«Ньюкасл» на выезде победил «Тоттенхэм» в матче 20 тура АПЛ — 2:1.

Счет на 4-й минуте открыл форвард лондонцев Доминик Соланке. Две минуты спустя гости отыгрались усилиями Энтони Гордона. Победный гол на 38-й минуте забил Александр Исак.

«Ньюкасл» (35 очков) занимает пятое место в АПЛ. «Сороки» одержали шестую подряд победу во всех турнирах. «Тоттенхэм» (24) идет 11-м в турнирной таблице. «Шпоры» продлили серию без побед в АПЛ до 4 матчей.