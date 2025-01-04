«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
«Ньюкасл» на выезде победил «Тоттенхэм» в матче 20 тура АПЛ — 2:1.
Счет на 4-й минуте открыл форвард лондонцев Доминик Соланке. Две минуты спустя гости отыгрались усилиями Энтони Гордона. Победный гол на 38-й минуте забил Александр Исак.
«Ньюкасл» (35 очков) занимает пятое место в АПЛ. «Сороки» одержали шестую подряд победу во всех турнирах. «Тоттенхэм» (24) идет 11-м в турнирной таблице. «Шпоры» продлили серию без побед в АПЛ до 4 матчей.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Арсенал
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
12
|Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|- : -
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5
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