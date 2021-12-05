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«Тоттенхэм» разгромил «Норвич»

18:55
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«Тоттенхэм» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии разгромил «Норвич» со счетом 3:0. Голы забили Лукас Моура, Давинсон Санчес и Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице. «Норвич» — на последнем 20-м месте.

В другом матче тура «Брентфорд» и «Лидс» сыграли вничью со счетом 2:2.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:0
Норвич
Голы
Лукас Моура, 10 (1:0), Санчес, 67 (2:0), Сон Хын Мин, 77 (3:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Регилон (Сессеньон, 22 ) Санчес Дайер Танганга (Доэрти, 62 ) Дэвис Хейбьерг Скипп Сон Хын Мин Кейн Лукас Моура (Бергвайн, 80 )
Норвич
Крул Ааронс Гибсон Хэнли Уильямс Омобамиделе Гилмор (Лунги Серенсен, 82) Ле Мелу (Дауэлл, 73) Маклин Пукки Ида (Саджент, 69)
Предупреждения
Регилон 16  -  Пукки 14, Гилмор 34
Судьи
Джиллетт
Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
2:2
Брентфорд
Голы
Робертс, 27 (1:0), Баптист, 54 (1:1), Канос, 61 (1:2), Бэмфорд, 90+5 (2:2)
Лидс
Мелье Эйлинг Фирпо (Бэмфорд, 69 ) Купер (Харрисон, 14 ) Льоренте Даллас Форшоу Филлипс (Клих, 55 ) Рафинья Робертс Джеймс
Брентфорд
Фернандес Хенри Гуд Пиннок Янссон Роэрслев Расмуссен Нергор Баптист (Оньека, 69) Янельт (Йенсен, 90) Канос (Висса, 72) Мбеумо
Предупреждения
Робертс 29, Харрисон 75, Клих 79, Рафинья 85, Бэмфорд 90  -  Гуд 45, Канос 56, Хенри 80
Судьи
Кут

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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