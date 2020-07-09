«Тоттенхэм» ни разу не пробил в створ ворот «Борнмута»

«Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0).

Как сообщает Opta, лондонцы ни разу не пробили в створ ворот. Последний раз такое с командой Жозе Моуринью случалось 13 лет назад — в апреле 2007 года «Челси» под руководством португальца не смог пробить в створ ворот «Ньюкасла».

После этой встречи «Тоттенхэм» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице.