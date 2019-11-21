«Тоттенхэм» не выделит Моуринью деньги на трансферы в январе

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может не рассчитывать на усиление в январе, утверждают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, руководство клуба сообщило португальцу, что денег на трансферы в январе нет. Ему придется работать с тем составом, которым сейчас обладает команда. При этом новый тренер заявил председателю совета директоров «Тоттенхэма» Даниэлю Леви, что нельзя допустить продажу Харри Кейна летом.

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» после увольнения Маурисио Покеттино. Предыдущим его клубом был «Манчестер Юнайтед».

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