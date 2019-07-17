"Тоттенхэм" не включил Роуза в состав на азиатское турне

"Тоттенхэм" объявил состав команды, которая будет готовиться к товарищескому турниру в Сингапуре и Шанхае. В этот список не попали защитник Дэнни Роуз, полузащитник Жорж-Кевин Нкуду и нападающий Винсент Янссен. Клуб разрешил игрокам заниматься поиском новых команд, сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".

29-летний Роуз находился в системе "Тоттенхэма" с 2007 года. Также он провел 27 матчей за сборную Англии.

25-летний Янссен перешел в лондонский клуб в 2016 году из АЗ. В прошедшем сезоне он сыграл только 3 матча в премьер-лиге.

24-летний Нкуду провел последние сезоны в арендах. Последним его клубом был "Монако", за который он сыграл 3 матча.​