«Тоттенхэм» не станет выкупать Карлоса Винисиуса у «Бенфики»

«Тоттенхэм» не будет выкупать нападающего Карлоса Винисиуса у «Бенфики», сообщает Football Insider.

По информации источника, «шпоры» не готовы тратить на 25-летнего бразильца 38 миллионов фунтов — сумму, прописанную в арендном соглашении.

Винисиус выступает за «Тоттенхэм» с октября 2020 года. На его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 21 матче за «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.