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«Тоттенхэм» не станет выкупать Карлоса Винисиуса у «Бенфики»

14:41
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«Тоттенхэм» не будет выкупать нападающего Карлоса Винисиуса у «Бенфики», сообщает Football Insider.

По информации источника, «шпоры» не готовы тратить на 25-летнего бразильца 38 миллионов фунтов — сумму, прописанную в арендном соглашении.

Винисиус выступает за «Тоттенхэм» с октября 2020 года. На его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 21 матче за «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/source-delivers-verdict-on-tottenham-signing-vinicius-permanently-for-cut-price-fee/

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