«Тоттенхэм» не станет выкупать Карлоса Винисиуса у «Бенфики»
14:41
«Тоттенхэм» не будет выкупать нападающего Карлоса Винисиуса у «Бенфики», сообщает Football Insider.
По информации источника, «шпоры» не готовы тратить на 25-летнего бразильца 38 миллионов фунтов — сумму, прописанную в арендном соглашении.
Винисиус выступает за «Тоттенхэм» с октября 2020 года. На его счету 9 голов и 3 результативных передачи в 21 матче за «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/source-delivers-verdict-on-tottenham-signing-vinicius-permanently-for-cut-price-fee/
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