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«Тоттенхэм» не планирует отпускать Ллориса и Алли, которыми интересуется «ПСЖ»

12:31
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«Тоттенхэм» не намерен расставаться с вратарем Юго Ллорисом и полузащитником Деле Алли, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» собираются сохранить обоих футболистов, несмотря на интерес «ПСЖ», который в ближайшее время должен возглавить бывший главный тренер английской команды Маурисио Покеттино.

В текущем сезоне Ллорис провел 19 матчей за «Тоттенхэм», в которых пропустил 19 мячей. На счету Деле Алли 2 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за «шпор».

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