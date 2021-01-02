«Тоттенхэм» не планирует отпускать Ллориса и Алли, которыми интересуется «ПСЖ»

«Тоттенхэм» не намерен расставаться с вратарем Юго Ллорисом и полузащитником Деле Алли, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» собираются сохранить обоих футболистов, несмотря на интерес «ПСЖ», который в ближайшее время должен возглавить бывший главный тренер английской команды Маурисио Покеттино.

В текущем сезоне Ллорис провел 19 матчей за «Тоттенхэм», в которых пропустил 19 мячей. На счету Деле Алли 2 гола и 1 результативная передача в 11 матчах за «шпор».