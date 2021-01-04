«Тоттенхэм» не планирует отпускать Деле Алли в январе

«Тоттенхэм» не планирует продавать или отправлять в аренду полузащитника Деле Алли в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне Алли провел только четыре матча за «Тоттенхэм» в рамках АПЛ. С учетом всех соревнований хавбек сыграл 11 поединков, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Однако расставание с 24-летним игроком сборной Англии посреди сезона не входит в планы Жозе Моуринью, чья команда ведет борьбу на четырех фронтах.

В клубе хотят, чтобы и сам Алли отбросил мысли о смене клуба и сосредоточился бы на борьбе за место в основном составе.