«Тоттенхэм» не отпустит Алли

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли в текущее трансферное окно не поменяет клуб, сообщает Daily Mail.

По данным источника, у 24-летнего англичанина случился конфликт с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью, однак руководство клуба постарается уладить все нюансы и оставить Алли. Ранее были сообщения, что футболистом интересуется «ПСЖ» и «Реал».

В прошлом сезоне АПЛ Алли провел 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.