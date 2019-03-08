"Тоттенхэм" назвал соперников по тестовым матчам на новом стадионе

"Тоттенхэм" проведет два тестовых матча на своем новом стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", информирует официальный сайт клуба. Соперники – "Брайтон энд Хоув" и "Кристал Пэлас".

Если "Брайтон" выиграет свой четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Миллуолла", то, "Тоттенхэм" сыграет с Кристал Пэлас 3 апреля, а с "Брайтоном" 23/24 апреля.

Если "Брайтон" проиграет четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Миллуолла", то "шпоры" сыграют с ним 6/7 апреля, а с "Кристал Пэлас" 23/24 апреля.

Напомним, "шпоры" играют на "Уэмбли" с начала сезона-2017/18. По правилам, для проведения официальных матчей на новом стадионе необходимо провести две тестовые встречи. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" будет вторым по вместимости в Англии и будет устпать только "Олд Траффорд", который способен принять 74994 болельщика.