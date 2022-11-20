«Тоттенхэм» намерен выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

«Тоттенхэм» намерен выкупить права на полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса», сообщает Football Insider.

Английский клуб взял 22-летнего шведа в аренду у туринского клуба, срок которой истекает летом 2023 года.

Контракт Кулушевски с «Юве» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кулушевски провел 12 матчей за «шпор» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.