Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

19:15
Теги:

После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times.

В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере. 25-летний англичанин перестал считаться игроком основы и в проигранном матче 8-го тура чемпионата Англии «Брайтону» (0:3) впервые в сезоне вышел в основном составе.

Также клуб намерен расстаться с Кристианом Эриксеном, Сержем Орье, Виктором Ваньямой и Дэнни Роузом.

Сообщается, что не лучшая атмосфера в команде могла возникнуть из-за того, что некоторые игроки узнали о желании клуба их продать.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир