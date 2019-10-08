«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
19:15
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times.
В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере. 25-летний англичанин перестал считаться игроком основы и в проигранном матче 8-го тура чемпионата Англии «Брайтону» (0:3) впервые в сезоне вышел в основном составе.
Также клуб намерен расстаться с Кристианом Эриксеном, Сержем Орье, Виктором Ваньямой и Дэнни Роузом.
Сообщается, что не лучшая атмосфера в команде могла возникнуть из-за того, что некоторые игроки узнали о желании клуба их продать.
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