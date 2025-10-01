«Тоттенхэм» намерен подписать защитника «Брентфорда» Коллинза
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Брентфорда» Натана Коллинза, сообщает TBR Football.
По данным источника, 24-летнего ирландца хотел бы видеть в составе главный тренер «шпор» Томас Франк. Переход может состояться в январское трансферное окно.
Коллинз в сезоне-2025/26 в 8 матчах не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Новости