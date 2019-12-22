«Тоттенхэм» начал расследования по поводу расистских оскорблений в адрес Рюдигера

«Тоттенхэм» выступил с официальным заявлением по поводу эпизода, который произошел во время матча 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2). Болельщики «шпор» проявляли расизм по отношению к защитнику «синих» Антонио Рюдигеру после удаления форварда Сон Хын Мина, который сфолил на игроке обороны на 60-й минуте встречи, за что получил прямую красную карточку.

— Клуб начал официальное расследование, — говорится в заявлении на сайте «Тоттенхэма». — Мы опросим официальных лиц и игроков «Челси». Расизм ни в какой форме неприемлем, и мы не потерпим его проявления на стадионе. Мы очень серьезно относимся к подобным обвинениям и готовы применить самые жесткие санкции против любого, кого уличат в подобном поведении, но в том числе и запрет на посещение матчей.