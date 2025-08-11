«Тоттенхэм» начал переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Савиньо

Вингер «Манчестер Сити» Савиньо может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, лондонцы начали переговоры о трансфере 21-летнего бразильца. Сам игрок открыт для перехода в новую команду. Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк хочет видеть Савиньо в своем составе.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с лета 2024 года. На его счету 48 матчей за английский клуб, в которых он забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.