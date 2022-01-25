«Тоттенхэм» начал переговоры с «Фиорентиной» по Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Evening Standard.

Лондонский клуб планирует подписать Амрабата до закрытия трансферного окна и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба.

«Шпоры» рассматривают марокканского хавбека в качестве замены Деле Алли, Танги Ндомбеле и Джовани Ло Чельсо, которые могут покинуть клуб.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.