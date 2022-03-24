«Тоттенхэм» нацелен на подписание де Врея. «Интер» не против

«Интер» не против продать де Врея в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» нацелен на подписание защитника «Интера» Стефана де Врея, сообщает Football Italia. Подписание голландца — приоритет главного тренера лондонского клуба Антонио Конте.

Сообщается, что «Интер» не против продать де Врея, так как контракт защитника истекает в июне 2023 года. И миланский клуб не собирается его продлевать.

По данным источника, за время работы Конте главным тренером «Интера» у специалиста сложились хорошие отношения с 30-летним защитником.

В сезоне-2021/22 де Врей провел в составе «нерадзурри» 31 матч и забил один гол.