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Сегодня, 17:31

«Тоттенхэм» нацелен на подписание де Врея. «Интер» не против

«Интер» не против продать де Врея в «Тоттенхэм»
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«Тоттенхэм» нацелен на подписание защитника «Интера» Стефана де Врея, сообщает Football Italia. Подписание голландца — приоритет главного тренера лондонского клуба Антонио Конте.

Сообщается, что «Интер» не против продать де Врея, так как контракт защитника истекает в июне 2023 года. И миланский клуб не собирается его продлевать.

По данным источника, за время работы Конте главным тренером «Интера» у специалиста сложились хорошие отношения с 30-летним защитником.

В сезоне-2021/22 де Врей провел в составе «нерадзурри» 31 матч и забил один гол.

Источник: https://football-italia.net/tottenham-and-conte-receive-boost-in-chase-of-de-vrij/
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2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
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 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
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23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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 20
Диогу Жота

Диогу Жота

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 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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