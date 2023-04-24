«Тоттенхэм» может уволить исполняющего обязанности главного тренера Стеллини

Руководство «Тоттенхэма» обсуждает будущее исполняющего обязанности главного тренера клуба Кристиана Стеллини, утверждает Sky Sports.

По информации источника, Стеллини может покинуть команду до матча 33-го тура против «Манчестер Юнайтед». В этом случае руководить «шпорами» будет член тренерского штаба Райан Мэйсон, который уже работал исполняющим обязанности главного тренера в 2021 году.

48-летний итальянец временно возглавил «Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте в конце марта. Под его руководством лондонцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. В последнем туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом проиграл «Ньюкаслу» (1:6).