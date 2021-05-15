«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Лиона»

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лиона» Йоахимом Аннерсеном, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в руководстве «шпор» впечатлены игрой 24-летнего датчанина, который выступает за «Фулхэм» на правах аренды в нынешнем сезоне. Сообщается, что «Лион» готов продать футболиста за 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Аннерсен провел 32 матча за «Фулхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.