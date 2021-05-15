«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Лиона»
08:13
«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лиона» Йоахимом Аннерсеном, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в руководстве «шпор» впечатлены игрой 24-летнего датчанина, который выступает за «Фулхэм» на правах аренды в нынешнем сезоне. Сообщается, что «Лион» готов продать футболиста за 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/21 Аннерсен провел 32 матча за «Фулхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11675/12306485/joachim-andersen-tottenham-keen-on-signing-lyon-defender-who-is-currently-on-loan-to-fulham
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю