«Тоттенхэм» может усилиться защитником «Атлетико» Эрмосо

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Атлетико» Марио Эрмосо, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «шпоры» хотят подписать левоногого центрального защитника в летнее трансферное окно и рассматривает 26-летнего испанца как одного из кандидатов.

В сезоне-2021/22 Эрмосо забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.