«Тоттенхэм» может расторгнуть контракт с Роузом

«Тоттенхэм» может расторгнуть контракт с защитником Дэнни Роузом, сообщает talkSPORT.

По информации источника, «шпоры» не рассчитывают на 30-летнего англичанина. Сообщается, что в случае расторжения соглашения футболист перейдет в «Вест Бромвич».

В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма». На его счету 1 голевая передача в 2 матчах за молодежную команду «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.