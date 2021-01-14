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«Тоттенхэм» может расторгнуть контракт с Роузом

08:47
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«Тоттенхэм» может расторгнуть контракт с защитником Дэнни Роузом, сообщает talkSPORT.

По информации источника, «шпоры» не рассчитывают на 30-летнего англичанина. Сообщается, что в случае расторжения соглашения футболист перейдет в «Вест Бромвич».

В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма». На его счету 1 голевая передача в 2 матчах за молодежную команду «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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