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«Тоттенхэм» может приобрести вратаря «Бернли» Поупа, которым интересуется «Челси»

16:19

«Тоттенхэм» заинтересован во вратаре «Бернли» Нике Поупе, сообщает Goal.com.

По информации источника, «шпоры» ищут на рынке голкипера, который смог бы на долгие годы заменить Юго Ллориса. Ранее сообщалось, что на 27-летнего Поупа также претендует другой клуб из Лондона, «Челси».

В сезоне-2019/20 Поуп провел за «Бернли» 29 матчей (11 — «на ноль») и пропустил 40 мячей. Также, на его счету 2 матча за сборную Англии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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