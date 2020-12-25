«Тоттенхэм» может купить хавбека «Лейпцига» Забитцера

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Лейпцига» Марселем Забитцером, сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер «шпор» Жозе Моуринью хочет укрепить полузащиту и рассматривает 26-летнего австрийца в качестве цели на зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. Сообщается, что сделка может обойтись клубу из Лондона в 45 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Забитцер провел 16 матчей за «Лейпциг», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 31,5 миллиона фунтов.