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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 11-го тура чемпионата Англии в субботу, 8 ноября. Игра на стадионе «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне начинается в 15.30 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча 11-го тура АПЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.
08 ноября 2025, 15:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Манчестер Юнайтед

В 10 турах АПЛ лондонцы и манкунианцы набрали по 17 очков. В 10-м туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эвертон 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 1-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 3-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 3-0 3
5
 Халл Сити 1 1 0 0 2-0 3
6
 Челси 1 1 0 0 3-2 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-1 3
8
 Ипсвич 1 1 0 0 2-1 3
9
 Брайтон 1 1 0 0 4-0 3
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ньюкасл 1 0 1 0 2-2 1
12
 МЮ 1 0 0 1 0-2 0
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-1 0
14
 Тоттенхэм 1 0 0 1 0-3 0
15
 Ковентри 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-4 0
17
 Сандерленд 1 0 0 1 1-2 0
18
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
19
 Борнмут 1 0 0 1 1-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 2-3 0
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38 тур
28.08 22:00 Кр. Пэлас – Ман. Сити - : -
29.08 14:30 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
29.08 17:00 Борнмут – Эвертон - : -
29.08 17:00 Ковентри – Халл Сити - : -
29.08 19:30 Тоттенхэм – Ньюкасл - : -
30.08 16:00 Челси – Брайтон - : -
30.08 16:00 Лидс – Брентфорд - : -
30.08 16:00 Сандерленд – Фулхэм - : -
30.08 18:30 МЮ – Ипсвич - : -
31.08 22:00 Астон Вилла – Арсенал - : -
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Семи Аджайи
Семи Аджайи

Халл Сити

 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1
Тьерно Барри
Тьерно Барри

Эвертон

 1
П
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 2
Харрисон Армстронг
Харрисон Армстронг

Эвертон

 1
Йоан Висса
Йоан Висса

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Ола Айна
Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Нильсон Ангуло
Нильсон Ангуло

Сандерленд

 1 0 1
Дэниэл Баллард
Дэниэл Баллард

Сандерленд

 1 0 1
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