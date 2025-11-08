«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 11-го тура чемпионата Англии в субботу, 8 ноября. Игра на стадионе «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне начинается в 15.30 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча 11-го тура АПЛ (видео онлайн)

За основными событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 11-й тур.

08 ноября 2025, 15:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

В 10 турах АПЛ лондонцы и манкунианцы набрали по 17 очков. В 10-м туре «Тоттенхэм» уступил «Челси» со счетом 0:1, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 2:2.