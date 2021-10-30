Голы Роналду, Кавани и Рэшфорда помогли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (3:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Голы забивали Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани и Маркус Рэшфорд. «МЮ» набрал 17 очков и занимает пятое место. У «Тоттенхэма» 15 очков и восьмая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (0:1)
Голы: Криштиану Роналду, 39 (0:1). Кавани, 64 (0:2). Рэшфорд, 86 (0:3).
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Эмерсон Роял, Хейбьерг, Ло Сельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 65), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвайн, 54), Кейн.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактоминай, Криштиану Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
Предупреждения: Шоу, 19. Магуайр, 22. Фред, 73. Дэвис, 78. Ромеро, 90+2.
Судья: Аттуэлл.
30 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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