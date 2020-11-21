Тоттенхэм — Манчестер Сити: стартовые составы на матч 9-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» на матч девятого тура премьер-лиги.
Встреча пройдет в Лондоне, начало — в 20.30 по московскому времени.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Н'Домбеле, Сон хын Мин, Г. Кейн.
Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Моура, Ло Чельсо, Винисиус, Бэйл.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Диаш, Конселу, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Ф. Торрес, Жезус, Махрез.
Запасные: Стеффен, Э. Гарсия, Стоунс, Фоден, Гюндоган, Агуэро, Стерлинг.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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