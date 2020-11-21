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Тоттенхэм — Манчестер Сити: стартовые составы на матч 9-го тура АПЛ

19:46
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Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» на матч девятого тура премьер-лиги.

Встреча пройдет в Лондоне, начало — в 20.30 по московскому времени.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн, Н'Домбеле, Сон хын Мин, Г. Кейн.

Запасные: Харт, Дэвис, Родон, Моура, Ло Чельсо, Винисиус, Бэйл.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Диаш, Конселу, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Ф. Торрес, Жезус, Махрез.

Запасные: Стеффен, Э. Гарсия, Стоунс, Фоден, Гюндоган, Агуэро, Стерлинг.

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити

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