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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ

20:00
Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters
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21 ноября, в субботу, «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Игра начнется в 20.30 (мск).

Команда Жозе Моуринью с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» — 12 баллов и 10-я строчка.

Следить за матчем «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на Okko Спорт.

Видеотрансляция матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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