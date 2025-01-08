«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в матче Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в первом матче полуфинала Кубка английской лиги в среду, 8 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, начало — в 23.00 по московскому времени.

В России не будет официальной трансляции матча. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ответная встреча соперников состоится в феврале, победитель сыграет в финале с «Арсеналом» или «Ньюкаслом». В четвертьфинале «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (4:3), а «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (2:1).

«Ливерпуль» является обладателем Кубка английской лиги-2023/24. В финале-2024 мерсисайдцы победили «Челси» (1:0).