«Тоттенхэм» победил «Ливерпуль» в первом матче Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» в первом матче Кубка английской лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе в Лондоне.

Единственный гол забил 18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль на 86-й минуте. За 10 минут до этого ВАР отменил забитый мяч Доминика Соланке.

В самом начале игры полузащитник «шпор» Родриго Бентанкур упал на газон без сознания и покинул поле на носилках.

Ответная игра состоится 6 февраля в Ливерпуле.