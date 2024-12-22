«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 6:3
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами
«Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ — 6:3.
У гостей дубли оформили Луис Диас и Мохамед Салах, на счету которого также две результативные передачи. По голу забили Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер. У хозяев отметились Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке.
«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Тоттенхэм» с 23 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 5
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|0 : 3
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|3 : 6
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4
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