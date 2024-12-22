«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 6:3

«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче с девятью голами

«Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ — 6:3.

У гостей дубли оформили Луис Диас и Мохамед Салах, на счету которого также две результативные передачи. По голу забили Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер. У хозяев отметились Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ, набрав 39 очков. «Тоттенхэм» с 23 очками — на 11-й строчке.